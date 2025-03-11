Bodrum Katta Korkunç Vahşet, 4 Gün Sonra İtiraf Etti

Samsun’un Canik ilçesinde Yavuzselim Mahallesi'nde korkunç bir cinayet işlendi. 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrılan 69 yaşındaki Sebahattin Coşar’dan haber alamayan kızı polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

İhbar sonrasında harekete geçen polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedenini 23 yaşındaki Emin Yarar’ın babasının evinin bodrum katında bulundu. Sebahattin Coşar'ın boğazından bıçaklandığı tespit edildi.

ESKİ EŞİNİN AKRABASI ÇIKTI

Cinayeti itiraf eden Emin Yarar gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da ele geçirildi. Emin Yarar'ın öldürdüğü Sebahattin Coşar’ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenilirken, Yarar’ın 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞ

Sebahattin Coşar’ın kızı Ayfer Kırkağaç, babasını öldüren Emin Yarar’ın daha önce de kendilerini öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA