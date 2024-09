Duba Arabaya Ok Gibi Girdi

Bilecik’te aylardır bitmeyen yol çalışması için hem sürücüleri çileden çıkartırken buna bir de mağduriyetler eklendi. Yolun ortasına montalanan duba, bir tırın üzerinden geçmesi sonucu karşı şeritte ilerleyen araca ok gibi saplandı.

Bilecik’te görev yapan bir vatandaş, sabah saatlerinde işe giderken Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeyken, Karayolları tarafından yapılan yol çalışması nedeniyle mağdur oldu. Tek şeritten çift yönlü olarak gerçekleştirilen trafik akışı sırasında yolun ortasına montalanan dubaların yerlerinden sökülmesi az daha bir faciaya yol açacaktı. Bozüyük yönüne seyir halindeki bir tırın yolda bulunan dubanın üzerinden geçmesi sonucu duba karşı şeritte ilerleyen İ.C idaresindeki 11 DR 228 plakalı araca ok gibi saplandı. Sürücü, aracında yaşanan maddi hasar sonrası mağduriyetinin çözümü için birçok kapıyı çalsa da mağduriyetini dile getirecek bir kurum yetkilisi bulamadı.



Sürücü İ.C. mağdur olduğunu kaydederek, "Sabah saatlerinde arkadaşlarla birlikte Bilecik’e işe giderken Bozüyük Açıkcezaevi ile Karaköy arasında gerçekleştirilen yol çalışması nedeniyle çok büyük bir kaza atlattık. Yol çalışması sırasında yolun ortasında montalı bir şekilde durması gereken dubaların yolun her iki tarafına gelişigüzel savrulması ve büyük araçların üzerlerinden geçmesi sonucu oluşan hız ile aracıma doğru geldiğini fark ettim. Her ne kadar cama gelmesin diye kaçmaya çalışsam da daralan yolda kaçmak mümkün olmadı. Duba hızla aracımın ön panjuruna saplandı. Yolda zincirleme bir kazaya neden olmamak için duramadım. Aracımı uygun bir yerde durdurup vaziyeti gördükten sonra o şekilde Bilecik Karayolları Şefliğine geldim. Durumu kurum yetkilisi ve alt yüklenici firma temsilcilerine aktarmama rağmen olayın kendilerini bağlamadığını ve bir şey yapamayacaklarını beyan ettiler. Bunun üzerine daha büyük olaylar yaşanmasın insanlar mağdur olmasın düşüncesiyle konuyu Vali yardımcısına aktardım. Benim mağduriyetimi kim giderecek? Yarın öbür gün Karayollarının bu duyarsızlığı nedeniyle yaşanabilecek büyük kazaların sorumlusu kim olacak? Karayolları yetkililerini bu kadar duyarsız ve pişkin hale getiren etken nedir? Sonuç itibariyle ben Karayollarının yol çalışması nedeniyle çok büyük bir kazadan kıl payı kurtularak mağdur oldum” dedi.

Kaynak: İHA