Narin Cinayetinde Yeni Gelişme! İfadelerde Adı Geçiyordu, İlk Kez Gözaltına Alındı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürerken, yeni gözaltı kararları verildi.
Soruşturmada alınan ifadelerde adı geçen Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin sorgulanmaları sürerken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Halk TV
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