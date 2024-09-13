Fabrikada Doğalgaz Zehirlenmesi: 4 İşçi Hastanelik Oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçiler doğalgazdan zehirlendi. Hastanelik olan 4 işçinin İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikada Doğalgaz Zehirlenmesi: 4 İşçi Hastanelik Oldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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