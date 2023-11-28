DSİ duyurdu, Batman için kritik uyarı!

Devlet Su İşleri (DSİ) Batman Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Batman Barajı'nın kapakları açılacağı ve vatandaşların tedbirli olması için uyarıda bulundu.

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DSİ duyurdu, Batman için kritik uyarı!

Devlet Su İşleri (DSİ) Batman Şube Müdürlüğü, Batman Barajı’nın kapakları açılacağı ve Batman Çayı güzergahındaki vatandaşların tedbirli olması için uyarıda bulundu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Batman Barajı'ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı dere yatağından uzak durulması ve çay yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda tedbirli olmaları önemle duyurulur."

DSİ duyurdu, Batman için kritik uyarı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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