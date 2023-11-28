AYM WhatsApp hesabı açtı

Anayasa Mahkemesi (AYM), WhatsApp hesabı açtıklarını duyurdu.

AYM WhatsApp hesabı açtı

Anayasa Mahkemesi, basın duyurularını geniş kitlelere ulaştırmak için WhatsApp hesabı kurdu.

AYM, WhatsApp kanalı açtıklarına dair duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı: "Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin basın duyurularının ve Mahkememiz faaliyetlerinin kısa sürede geniş kitlelerin bilgisine sunulması amacıyla kurulan “Anayasa Mahkemesi WhatsApp Kanalı” kullanıma açılmıştır. Aşağıdaki bağlantı üzerinden kanala katılabilirsiniz."

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Anayasa Mahkemesi (AYM) WhatsApp
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