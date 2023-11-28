Adliyede yakalanan sahte savcı cezaevinin yolunu tuttu

Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalanan ve üstünde sahta belge olan sahte savcı hakkında, sevk edildiği hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

Son Güncelleme:
Adliyede yakalanan sahte savcı cezaevinin yolunu tuttu

Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınlarının işlerini hızlandırmaya çalışan zanlı, Şanlıurfa Adliyesi'nde yakalandı.

A.P. isimli şüpheli, kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde cezaevi savcısıyla görüşme talebinde bulundu.

Cezaevi savcısıyla görüşmesinde kendisini Ankara'da görev yapan Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan A.P, ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K'nın işlemlerini hızlandırıp hızlandıramayacağını sordu.

Savcı, hareketlerinden şüphelendiği A.P'den kimliğini göstermesini isteyerek, görevine dair detaylar öğrenmek istedi.

Sahte kimliği gösteren şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine cezaevi savcısı, başsavcılığa bildirdi. Yapılan araştırmada, A.P'nin sahte kimlik kartı kullandığı tespit edildi. Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa Savcı
Son Güncelleme:
Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı
Fikrin Ali Koç'tan çıktığı öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Fatih Altaylı'nın iddiasına sert yanıt... Federasyona çağrıda bulunuldu Fikrin Ali Koç'tan çıktığı öne sürülmüştü: Fenerbahçe'den Fatih Altaylı'nın iddiasına sert yanıt
Osman Gökçek'ten Tahir Elçi'ye ölüm yıldönümünde büyük saygısızlık Osman Gökçek Tahir Elçi'yi hedef aldı
Çaydaki ölümcül tehlike ilk kez ortaya çıktı! Önemsemek gerekiyor Çaydaki ölümcül tehlike ilk kez ortaya çıktı! Önemsemek gerekiyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması