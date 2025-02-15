Döşeme Dükkanındaki Ölüm Tuzağı Polis Baskınında İfşa Oldu

Samsun’un Havza ilçesinde bir döşeme dükkanına yapılan polis baskınında gizli içki imalathanesi bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahsın dükkanında aynı zamanda uyuşturucu da saklandığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Samsun'un Havza ilçesinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen polis, şahsın döşeme dükkanına girdi. İş yerinde gizli bir içki imalathanesi kurulduğunu gözlemleyen polis dükkanda 122 şişe el yapımı alkollü içki tespit etti.

Döşeme Dükkanındaki Ölüm Tuzağı Polis Baskınında İfşa Oldu - Resim : 1

İçki yapımı için kullanılan ürünlerin de ele geçirildiği operasyonda, dükkanda uyuşturucu da satıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında S.A. M.C.E, Y.Ö. O.C. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, bulunanlara da el konuldu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun içki
Son Güncelleme:
Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor Kıyafetlerdeki Tiftikleri Temizlemenin Pratik Yolu: Anında Yok Ediyor
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
Dengesini Kaybetti, 5. Kattan Düştü Dengesini Kaybetti, 5. Kattan Düştü
Kumar Oynarken Yakalanan Kişilere Ceza Yağdı: Tam 221 Bin 928 TL! Kumar Oynarken Yakalanan Kişilere Ceza Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı Oturduğu Yerden Köşeyi Döndü: 1800 TL'ye Aldı Tam 3 Milyon TL'ye Sattı
Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi Otomobil Devi O Şehre Geliyor: Bakan Kacır İlk Kez Duyurdu! Anlaşmada Son Düzlüğe Girildi
CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı: 'Millet Adına Göreve Davet Ediyoruz' CHP'li 21 Belediye Başkanından İmamoğlu'na Açık Çağrı
'Kahtalı Mıçe' Hayatını Kaybetti Ünlü Sanatçıdan Acı Haber
Merkez Bankası Resmen Duyurdu: Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti Kur Korumalı Mevduat Devri Tamamen Bitti