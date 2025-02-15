Döşeme Dükkanındaki Ölüm Tuzağı Polis Baskınında İfşa Oldu
Samsun’un Havza ilçesinde bir döşeme dükkanına yapılan polis baskınında gizli içki imalathanesi bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahsın dükkanında aynı zamanda uyuşturucu da saklandığı ortaya çıktı.
Samsun'un Havza ilçesinde bir şahsın hareketlerinden şüphelenen polis, şahsın döşeme dükkanına girdi. İş yerinde gizli bir içki imalathanesi kurulduğunu gözlemleyen polis dükkanda 122 şişe el yapımı alkollü içki tespit etti.
İçki yapımı için kullanılan ürünlerin de ele geçirildiği operasyonda, dükkanda uyuşturucu da satıldığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında S.A. M.C.E, Y.Ö. O.C. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, bulunanlara da el konuldu.
Kaynak: İHA
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