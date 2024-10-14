Domuz Eti Krizinden Sonra Etler Yok Sattı! Denizlispor'dan Köfteci Yusuf Paylaşımı

TFF 3. Lig ekibi Denizlispor, Köfteci Yusuf'a destek verdiğini duyurdu. Denizlispor paylaşımında, "Yerli markamız Köfteci Yusuf’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.

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Domuz eti skandalıyla gündem olan Köfteci Yusuf'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son dönemde haklarında çıkan olaylar sonrası gündeme oturan Köfteci Yusuf'a Denizlispor'dan destek geldi.

Denizlispor'un paylaşımı: "Son dönemde sosyal medyada çıkan haberler sonrası, Yerli markamız Köfteci Yusuf’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Domuz Eti Krizinden Sonra Etler Yok Sattı! Denizlispor'dan Köfteci Yusuf Paylaşımı - Resim : 1

Mustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a DestekMustafa Sarıgül'den Köfteci Yusuf'a DestekGüncel

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