TİKA ve FOREM İşbirliği ile Mantar Üretim Çiftliği Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'de, Sağlığın Geliştirilmesi ve Kalkınma Araştırmaları Vakfı (FOREM) işbirliğiyle mantar üretim çiftliği kurdu

TİKA ve FOREM İşbirliği ile Mantar Üretim Çiftliği Kuruldu

TİKA'dan yapılan açıklamada, Ajansın faaliyet gösterdiği çok sayıda ülkede ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için projeler yürüttüğü belirtildi.

Cezayir'de mantar üretiminin ülke ihtiyaçlarını karşılamada son derece yetersiz olduğu ifade edilen açıklamada, Cezayir'in Konstantin kentinde TİKA'nın FOREM Burc El-Kifan Eğitim ve İnovasyon Merkezi bünyesinde bir mantar üretim çiftliği kurduğu aktarıldı.

Çiftliğin açılışını Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz gerçekleştirdi.

Kurulan çiftlikte uzmanların mantar üretim sürecine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim vereceği bildirildi.

Çiftlikte günde iki kez hasat yapılmasının öngörüldüğü ve ilk mahsulün 1 ay içinde elde edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı Game of Thrones'un Demir Tahtı Rekor Fiyata Satıldı
Sahte Mehdinin Müridinden Esra Erol'a Ölüm Tehdidi: 'Senin Canını Alacağım' Sahte Mehdinin Müridinden Esra Erol'a Ölüm Tehdidi!
Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor Türkiye'de Yetişiyor, Japonlar Sıraya Giriyor Avuç Avuç Tüketiyor! Vücudu Vitamine Doyuruyor
Başkent'te "Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" Paneli Yapıldı Başkent'te "Türkiye'nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı" Paneli Yapıldı