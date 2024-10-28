Dolandırıcılıktan Hapis Cezası Alan Avukat Kendini Böyle Savundu

Kayseri'de, iş insanı kardeşler Mustafa U. (53) ve İbrahim U. (54) ile ilgili bir dolandırıcılık davasında yargılanan avukat Orhan Kaftanoğlu'nun (79) ifadesi ortaya çıktı. Kaftanoğlu, sahte mahkeme kararlarıyla kardeşlerden 41 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla 15 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’da yakalanan avukat, 50 yıllık meslek hayatına sahip olduğunu ve birçok sağlık sorunu yaşadığını dile getirerek, "Yurt dışında değildim, Ankara’daydım. Bu kişilerden alacaklarım vardı ve ödememek için bana şikayette bulundular" şeklinde savunma yaptı.

41 MİLYON DOLANDIRDI İDDİASI

Kaftanoğlu, 2003 yılından beri devam eden bir davadan dolayı mağdurları korkutarak sahte belgeler düzenlediği iddialarıyla karşı karşıya. Kardeşler, Kaftanoğlu'nun, adli para cezaları ile ilgili gerçek dışı belgelerle kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. İddialara göre, 2013-2020 yılları arasında toplamda 41 milyon 840 bin TL haksız menfaat temin etti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Kaftanoğlu hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından açılan dava, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Mahkeme, sanığı 10 yıl dolandırıcılıktan, 5 yıl 2 ay 15 günden de sahtecilikten olmak üzere toplamda 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutuklama kararı çıkardı.

Avukat, kararın ardından Yargıtay'a itiraz etti. Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, benzer bir dava dosyası olduğundan dolayı mahkeme kararını bozarak dosyaların birleştirilmesini istedi. Yeniden yapılan yargılamada, yerel mahkeme önceki kararını değiştirmeyerek Kaftanoğlu'nu 7 yıl 7 ay meslekten men cezasına çarptırdı ve yakalama kararının devamına hükmetti.

"KAÇAK YAŞAMAK KOLAY DEĞİL"

22 Ekim’de Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranan Orhan Kaftanoğlu, Ankara’da yakalandı. Daha önce firari olarak aranan Kaftanoğlu’nun ifadesi alındı. Kaftanoğlu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, "80 yaşına merdiven dayadım. Birçok rahatsızlığım var. Dosyanın Yargıtay tarafından bozulacağını düşünüyorum. Yurt dışında değildim. Ankara’daydım. Bu kişilerden alacağım vardı. Alacağımı ödememek için bu yola başvurdular. Beni şikayet ettiler. Aldığım her şeyi makbuzla verdim. Dolandırmadım. Kaçak yaşamak kolay değil. Tutuklama en son çare” dedi.

Kaynak: DHA