Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Bulunuyor! Ünlü Fast Food Devinde Salgın Krizi Büyüyor

ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalı büyüyor. Ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgını 13 eyalete yayıldı.

McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen E.coli bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldi ve 22'sinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.13 eyalete yayılan salgında E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

BELİRTİLER 3. GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Yetkililer, E. coli bakterisinin alımından genellikle 3-4 gün sonra belirtilerin başladığını, çoğu kişinin ise bir hafta içinde iyileştiğini belirtti. Yüksek ateş (38,8 derece ve üzeri), üç günden uzun süren ishal veya kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi yaşayan kişilerin tıbbi destek almaları gerektiği vurgulandı.

HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

E. coli bakterileri normalde insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunmasına rağmen, “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Genellikle yiyecek yoluyla bulaşan E. coli, çoğunlukla iyi pişirilmemiş ya da çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden, ayrıca yeterince temizlenmemiş sebze ve meyvelerden geçiyor.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

McDonald's, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini duyurdu. Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını açıkladı. McDonald's, "Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA