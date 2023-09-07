Dolandırıcıların yeni yöntemi: Fatih Altaylı ile Bilal Erdoğan'ın adını kullanıyorlar

İnsanların borsaya akın etmesiyle birlikte dolandırıcılar da ortaya çıktı. Fatih Altaylı, Bilal Erdoğan gibi ünlü isimlerin adı kullanılarak sosyal medyadan sponsorlu içerikler paylaşıldı. Fatih Altaylı bu hesaplar hakkında şikayetçi oldu.

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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Fatih Altaylı ile Bilal Erdoğan'ın adını kullanıyorlar

Türkiye'de her kesimden insanın borsaya akın etmesiyle birlikte dolandırıcılara da gün doğdu. Sıradan vatandaşları yanlış yönlendirmek için sosyal medya üzerinden ünlü isimler kullanılarak manipülasyon yapılmaya çalışılıyor.

Bu konuyu ilk gündeme getiren Fatih Altaylı oldu. Fatih Altaylı'nın adı kullanılarak sosyal medyada "Fatih Altaylı bu hisseleri öneriyor" diyerek sponsorlu reklamlar yapıldı. Bunu yapan hesaplar hakkında Fatih Altaylı şikayetçi oldu. Altaylı, Youtube kanalı üzerinden de vatandaşların bu sosyal medya paylaşımlarına inanmamasını, bunların dolandırıcı olduğunu söyledi.

Dolandırıcılık girişiminde sadece Fatih Altaylı'nın adı kullanılmamış. Ali Koç ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve Selçuk Bayraktar'ın da adı kullanıldı.

TPAO üzerinden yapıyorlar
Bir süredir çeşitli sosyal medya platformları ve bazı internet siteleri üzerinden ‘yatırım fırsatı’ ve ‘ek gelir’ gibi ilgi çekici ifadeler kullanılarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimleri gerçekleştiriliyor.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ve Bilal Erdoğan'ın fotoğrafı TPAO'nun logosu kullanılarak Türkiye Petrolleri'nden hisse senedi alınarak ayda 2 katı kazanç elde edileceği iddiasıyla sosyal medya platformlarında sponsorlu içerikler paylaşıldı.

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Fatih Altaylı ile Bilal Erdoğan'ın adını kullanıyorlar - Resim : 1

Dolandırıcıların yeni yöntemi: Fatih Altaylı ile Bilal Erdoğan'ın adını kullanıyorlar - Resim : 2

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