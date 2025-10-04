Doktor, Para Karşılığı Rapor Hazırladı: Her Şey Anbean Kamerada

Gaziantep'te para karşılığı sağlık raporu hazırlayan doktor M.T. ve olayla bağlantılı 5 şahıs gözaltına alındı. M.T.'nin hastalardan para aldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, bir hastanede doktor M.T.'nin hastalardan para alarak sağlık raporu düzenlediği ihbarını edindi. Harekete geçen ekipler, doktor M.T.'nin hastalardan para alarak sağlık raporu düzenlediği ve muayene ettiğini belirleyerek operasyon başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili doktor M.T. ile 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; doktor M.T.'nin hastalardan para aldığı ve aralarında geçen diyaloglar yer aldı.

Kaynak: DHA

