Seyir Halindeki Otomobil Alev aldı

Efeler’de seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak’ta meydana gelen olayda, 35 ARN 640 plakalı aracın motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale gelirken, büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Otomobil Yangın
