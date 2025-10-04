Seyir Halindeki Otomobil Alev aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Mimar Sinan Mahallesi 2235 Sokak’ta meydana gelen olayda, 35 ARN 640 plakalı aracın motorundan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak otomobil kullanılamaz hale gelirken, büyük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

