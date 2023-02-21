Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden olurken; kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı.

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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı yapıldı

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya neden oluyor. Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun kar ve tipiyle buzlanma meydana geldi.

Güzergahı zincirsiz geçmek isteyen bazı tır sürücüleri buzlanmadan dolayı yolda kaldı ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, özellikle ağır tonajlı araçların zincir takmaları uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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