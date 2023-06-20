Doğal gaz borusu patladı, sigarayla başında bekledi

Kadıköy’de İSKİ çalışmaları esnasında doğal gaz borusu patladı. Adrese gelen İGDAŞ ekiplerinin sızıntıya müdahale ettiği sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir personel, şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay dün saat 10.30 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar esnasında kepçe operatörünün yanlış müdahalesiyle doğal gaz borusu patladı.

Kısa sürede yoğun gaz kokusunun oluştuğu sokak üzerine İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası patlamayla birlikte oluşan gaz sızıntısı kontrol altına alındı.

İGDAŞ ekiplerinin, doğal gaz borusunun patladığı alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş ise elindeki sigarayla çalışmaları izledi. Durumu fark eden bir başka şahıs, sigara içen kişiyi uyararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre sakini Sefa Can Mimaroğlu, “Burada çalışma yapıyorlardı. Bir anda sızıntı oluştu. İGDAŞ ekiplerini çağırdılar. 1 haftadır devam ediyor. Ne çalışması olduğunu da bilmiyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA