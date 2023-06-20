Bir TIR'da 28 piton yılanı yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 28 piton yılanı ele geçirildi.

Bir TIR'da 28 piton yılanı yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan İ.K'nin kullandığı TIR'da arama yaptı.

TIR'ın dorse kısmında bez bir çanta içerisindeki ince kadın çoraplarına konulmuş biri ölmüş halde 28 piton yılını ele geçirildi.

Sürücü İ.K. ve TIR'da yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.

Yılanlar veteriner kontrolünde alınarak Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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