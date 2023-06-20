Afyonkarahisar'da şok baskınlar!

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde günübirlik kiraya verilen evlerin denetimini gerçekleştirdi.

Özellikle üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı mahalle Erenler’de denetimler devam etti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde yasa dışı olan durumlara müdahale edilerek cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem