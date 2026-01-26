DMM'den 'Sivas’ta Linç Girişimi' İddiasına Yalanlama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişiminde bulunulduğu iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, 2024 yılına ait olduğu ve bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi. Paylaşımların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, toplumsal barış ve huzuru hedef alan provokatif ve manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilerek, vatandaşlara doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

“Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı” iddiası dezenformasyon içermektedir.



Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur.



Toplumsal barış ve huzuru hedef alan,… pic.twitter.com/ntem476NQr — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 26, 2026

