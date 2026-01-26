DMM'den 'Sivas’ta Linç Girişimi' İddiasına Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Sivas’ta Mardin plakalı bir araca linç girişimi yaşandığı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Görüntülerin 2024 yılına ait olduğu ve kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

DMM'den 'Sivas’ta Linç Girişimi' İddiasına Yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişiminde bulunulduğu iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı, 2024 yılına ait olduğu ve bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi. Paylaşımların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, toplumsal barış ve huzuru hedef alan provokatif ve manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilerek, vatandaşlara doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Mardin
