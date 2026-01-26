MHP’li Özdemir’den Kritik Çağrı... 'Türk Basını Küresel Sosyal Medya Kıskacında'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu İsmail Özdemir, Türk basınının yabancı menşeli ve küresel ölçekli sosyal medya şirketlerinin baskısı altında zor bir dönemden geçtiğini belirtti. TÜİK verilerine dikkat çeken Özdemir, 2024'te resmi ilan yayımlayan gazete sayısının bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753’e düştüğünü, 2025 yılı için ise daha ciddi sorunların öngörüldüğünü ifade etti.

'CİDDİ GERİLEME VAR'

Basın sektöründe istihdam kaybının arttığını vurgulayan Özdemir, basın emekçilerinin maaş ve özlük haklarında ciddi gerilemeler yaşandığını, mesleğin saygınlığının da giderek zedelendiğini söyledi. Türk basınının yalnızca ayakta kalmasının değil, güçlenerek nitelikli yayıncılık yapmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Özdemir, sektörün küresel rekabette tutunabilmesi için reklam faaliyetlerinin mutlaka kanuni düzenlemeyle yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

TEKLİFİ HATIRLATTI

Özdemir, yabancı sosyal medya kuruluşlarına yönelen reklam bütçelerinin sınırlandırılmaması halinde basın kuruluşlarıyla birlikte bu alandan geçimini sağlayan vatandaşların sorunlarının daha da büyüyeceği uyarısında bulundu. Bu nedenle MHP’nin, reklam faaliyetlerinin kapsamının yeniden değerlendirilmesi ve yabancı sosyal medya şirketlerine ayrılan bütçelerin sınırlandırılmasına yönelik verdiği kanun teklifinin öneminin arttığını vurguladı.

Türk basını yabancı menşeli ve küresel ölçekli bazı sosyal medya firmalarının kıskacında zor zamanlardan geçiyor.



TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı (yerel, yaygın ve bölgesel yayınlar toplamı) bir önceki yıla göre… — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) January 26, 2026

Kaynak: Haber Merkezi