Annelerinin Cenazesinde Miras Kavgası... Kardeşlerden Biri Öldü

Annesinin cenaze namazının ardından miras nedeniyle çıkan tartışmada ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Son Güncelleme:
Annelerinin Cenazesinde Miras Kavgası... Kardeşlerden Biri Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kağıthane’de annelerinin cenaze törenine katılan iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), hayatını kaybeden anneleri Nuriye Mutlu’nun cenaze namazına katıldı. İkindi namazının ardından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Kavga sırasında yanında bulunan silahı çıkaran Mustafa Mutlu, kardeşini başından ve karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu, kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Mustafa Mutlu, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Kullanılan ruhsatsız tabancaya el konulurken, şüphelinin daha önce 'kasten yaralama' başta olmak üzere 10 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 11 GözaltıBeyoğlu’nda İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 11 GözaltıGüncel

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır YaralıŞanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır YaralıGüncel

Öğretmene Korkunç Saldırı! Önce Yumruk Attı, Sonra Silahla VurduÖğretmene Korkunç Saldırı! Önce Yumruk Attı, Sonra Silahla VurduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Miras
Son Güncelleme:
Mardin’de 5 Günlük Eylem Yasağı Mardin’de 5 Günlük Eylem Yasağı
Şişli'deki Vahşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı... İşte Kan Dondurucu Detaylar Şişli'deki Vahşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı... İşte Kan Dondurucu Detaylar
MHP’li Özdemir’den Kritik Çağrı... 'Türk Basını Küresel Sosyal Medya Kıskacında' 'Türk Basını Küresel Sosyal Medya Kıskacında'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK Mesajı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı