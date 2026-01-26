Annelerinin Cenazesinde Miras Kavgası... Kardeşlerden Biri Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kağıthane’de annelerinin cenaze törenine katılan iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nurtepe Mahallesi’ndeki bir camide meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir miras anlaşmazlığı bulunan Mustafa Mutlu (69) ile Mehmet Mutlu (52), hayatını kaybeden anneleri Nuriye Mutlu’nun cenaze namazına katıldı. İkindi namazının ardından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN VURULDU

Kavga sırasında yanında bulunan silahı çıkaran Mustafa Mutlu, kardeşini başından ve karnından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Mutlu, kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli Mustafa Mutlu, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Kullanılan ruhsatsız tabancaya el konulurken, şüphelinin daha önce 'kasten yaralama' başta olmak üzere 10 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA