'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı hakkında tutuklama talebi

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, göğsünden 3 kez bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından 24 yaşındaki Erkan Baykut, Beyoğlu’ndaki evinde yakalandı. Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Erkan Baykut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Baykut, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Baykut, sevk esnasında gazetecilerin cinayeti neden işlediği yönündeki sorularını cevapsız bıraktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık ifadesinde Erkan Baykut, “Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.