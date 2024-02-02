Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: 53 gazeteci tutuklu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, ocak ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı: İki gazeteci saldırıya uğradı, 2 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı, 1 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği: 53 gazeteci tutuklu

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), ocak ayı hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda, yeni yılın ilk ayında da baskıların devam ettiği belirtildi.

Raporda, “Mesleklerini icra etmeye çalışırken saldırı, tehdit ve baskılara maruz kalan gazetecilerin yanı sıra, gözaltı ve tutuklamalar da ocak ayı boyunca devam etti. Sadece bir ay içinde 2 gazetecinin gözaltına alınması, 2 gazetecinin de tutuklanması bu gerçekliği bir kez daha açığa çıkaran veriler olarak kayıtlara geçti” denildi.

MA’nın haberine göre; DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu’nun 18 Ocak’ta görülen ikinci duruşmasında da tahliye edilmediğinin hatırlatıldığı raporda, “Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanan ve içi boş iddialarla tutsaklığı sürdürülen Müftüoğlu’nun mahkeme tarafından hapiste tutulma çabası, cezalandırmayı da aşıp tam bir zulme dönüşmüştür” vurgusu yapıldı.

İKİ GAZETECİYE SALDIRI

Raporda, ocak ayında yaşanan ihlallere de yer verildi: “İki gazeteci saldırıya uğradı, 2 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı, 1 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı, 4 gazeteci tehdit edildi, 2 gazetecinin haber takibi engellendi, 1 gazeteci cezaevinde ihlallere maruz kaldı.”

Düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri ise şöyle sıralandı: “Beş gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 6 gazeteciye 7 yıl 9 ay ceza verildi. Tutuklu gazeteci sayısı 53’e indi. 11 yayın yasağı kararı alınırken, 2 internet sitesi kapatıldı, 141 habere erişim engeli getirildi. 238 sosyal medya içeriği engellendi.”

"MİLYONLAR DİLİNDEN KOPMAZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği de 1-31 Ocak arasında sorumluluk bölgesinde gazetecilere ve medya kuruluşlarına dönük aylık raporunu açıkladı. Raporda “Hiçbir provokasyon bizi mesleğimizden, milyonları da dilinden koparamaz!” denilirken Rudaw TV’nin Diyarbakır temsilcisinin onlarca kameranın önünde, yüzlerce polis nezaretinde faşist bir saldırıya maruz kaldığı hatırlatıldı.

Yetkililere seslenen TGS Diyarbakır Temsilciliği, “Artık toplumu bölen bu türden söylemlerden kaçının. Ana dili, doğuştan gelen ve hiçbir gücün müdahale edemeyeceği, değiştiremeyeceği en tabii hakların başında gelir. Bu türden hiçbir provokasyon mesleğimizi yapmaktan, milyonları da dilinden koparamaz!” dedi.

Etiketler
Gazeteci Cezaevi
Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak
Eskişehir'de duyulan patlama sesiyle ilgili valilikten açıklama! Eskişehir'de duyulan patlama sesiyle ilgili valilikten açıklama!
Silahlı saldırının arından mektuplu tehdit: Sıradaki hedef Saint Antuan Kilisesi Silahlı saldırının arından mektuplu tehdit
Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi