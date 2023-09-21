14 yaşındaki çocuğa işkence davası: 'Babasının terörden kaydı varmış, onu söyle'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart’ta 14 yaşındaki Y.D.'nin kaçırılması ve işkenceye maruz bırakılmasına dair İ.A., E.Ö., G.B., A.O. ve H.Ç. adlı polisler hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

“Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Mala zarar verme” suçlamaları yöneltilen polisler duruşmaya katılmazken, tutuklanma talepleri ise reddedildi.

POLİSLERİN YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, sanık polislerin el konulan telefonundaki Whatshapp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda, olayın üstünün kapatılmak istendiği ortaya çıktı.



Yazışmalar şöyle:

"Lice 70 E.: Şefim, haber yok mu?



İ.: Adam rahat olun diyor da ben ihtimal veremiyorum

Lice 70 E.: İnşallah Şefim

İ.: İnşallah

Lice 70 E.: Babasının terörden kaydı varmış, onu da söyle

İ.: Onlar para etmez

Lice 70 E.: Yeni haber var mı?

İ.: Yokta bunlar Kumlucada ateş söndürme demedi

Lice 70 E.: Hatırlamıyordur, bir şey olmaz herhalde ufak şeylerden, genel olarak aynı

İ.: Evet aynı düşündüğümüz olmadı

Lice 70 E.: Şoför değişimi nerde oldu, emniyette mi?

İ.: Hatırlamıyorum ki

E.: Kumluca'dan Aykut mu getirdi

İ.: Hatırlamıyorum (argo) ne yaptık.

Lice 70 E.: Bende

İ.: Burada olsalardı aynı ifadeyi verirdik

Lice 70 E.: Hatırlamıyorum, bizde aynı ifadeyi verelim. Sokak arasında koşarken duvarın kenarına pustu (düştü) diye

İ.: Onlar koşarken dedi, bazı yerler değişik oldu ama genel manada aynı

İ.: Plastik kelepçe dediler mi bilmiyorum.

Lice 70 E.: Sıkıntı olmaz inşallah

İ.: İnşallah."