Diyarbakır'da polisten Starbucks nöbeti

Diyarbakır'da İsrail protestolarında Starbucks ve Burger King şubelerine taşlı sopalı saldırı düzenlenmişti. O saldırıların ardından polis ekipleri Starbucks önünde nöbete başladı.

Diyarbakır'da polisten Starbucks nöbeti

Diyarbakır’da İsrail protestolarında Starbucks ve Burger King şubelerine düzenlenen taşlı sopalı saldırıların ardından polis nöbete başladı.

Yerel Amida Haber'in aktardığına göre, saldırının ardından, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekipleri “güvenlik nöbeti”ne başladı. Polisin herhangi bir saldırı olasılığına karşı, 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.

Polisin, saldırı ihtimaline karşı bir başka ABD'lı gıda tekeli Burger King'in şubesi önünde de nöbete başladığı öğrenildi. Buna göre, Burger King önünde de 24 saat TEM ekipleri zırhı araçlarla bekliyor.

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İsrail-Filistin gerginlik Starbucks Burger King
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