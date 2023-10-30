Musa Orhan’ın Hazal Kaya’ya açtığı davada karar

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Musa Orhan'ın 'hakaret' gerekçesiyle dava açtığı Hazal Kaya hakkında mahkeme 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi.

Musa Orhan’ın Hazal Kaya’ya açtığı davada karar

Oyuncu Hazal Kaya hakkında, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekten 10 yıl hapis cezası alan uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada mahkeme kararını verdi.

Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabından davaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan davanın sonuçlandığını belirterek "Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi" dedi.

Mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesi halinde 'emsal' nitelikte olacağını kaydeden Kuday, "Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er’in en azından hatırası rahat bırakılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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