TİP'li vekillerin mahkeme kalemiyle görüşmek için koridora geldiği sırada arbede çıktı: Sera Kadıgil'den Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

GÜNCELLEME (17:13)

TİP’li Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık kalemle görüşmek için koridora geldi. Heyetin müzakerede olduğunu ve yalnızca avukat olan milletvekilleriyle görüşeceği söylendi. Avukatlar içeri girmek isteyince arbede çıktı. https://t.co/AnUSnwqH1W pic.twitter.com/4YNfoGaDxn