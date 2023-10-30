TİP'li vekillerin mahkeme kalemiyle görüşmek için koridora geldiği sırada arbede çıktı: Sera Kadıgil'den Çağlayan Adliyesi'ne çağrı

Çağlayan Adliyesi'nde bekleyiş sürerken, TİP milletvekillerinin 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemi ile görüşmek için koridora geldiği sırada arbede çıktı.

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TİP Hatay milletvekili Can Atalay hakkında AYM’nin hak ihlali kararının ardından 6 gündür karar çıkmadı.

Çağlayan Adliyesi’nde bekleyiş sürerken, TİP lideri Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kalemiyle görüşmek için koridora geldi.

Gazeteci Canan Coşkun, “Heyetin müzakerede olduğunu ve yalnızca avukat olan milletvekilleriyle görüşeceği söylendi. Avukatlar içeri girmek isteyince arbede çıktı” paylaşımını yaptı.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medyadan yaptığı çağrıda İstanbul'da bulunan milletvekillerini ve avukatları Çağlayan Adliyesi'ne çağırdı.

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Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Erkan Baş Sera Kadıgil Ahmet Şık
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