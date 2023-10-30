İsrail, Gazze’de kanser hastalarının tedavi olduğu Türk hastanesini vurdu
Gazze'nin güneyinde bulunan Türk hastanesinin İsrail tarafından vurulduğu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Türk hastanesi vurduğunu açıkladı.
Hastanede kanser hastalarının tedavi olduğu belirtiliyor.
Gazze’deki Türk Dostluk Hastanesi, yakınına yapılan bombardımanlar sebebiyle ağır hasar gördü.
Hastane müdürü Dr. Suphi Shaik, hasarlar sebebiyle doktorlarda panik olduğunu, kullanılamaz hale gelen yerler sebebiyle hastalarda hayati risk bulunduğunu duyurdu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Gerçek Gündem
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