İsrail, Gazze’de kanser hastalarının tedavi olduğu Türk hastanesini vurdu

Gazze'nin güneyinde bulunan Türk hastanesinin İsrail tarafından vurulduğu açıkladı.

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İsrail, Gazze’de kanser hastalarının tedavi olduğu Türk hastanesini vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyinde bulunan Türk hastanesi vurduğunu açıkladı.

Hastanede kanser hastalarının tedavi olduğu belirtiliyor.

Gazze’deki Türk Dostluk Hastanesi, yakınına yapılan bombardımanlar sebebiyle ağır hasar gördü.

Hastane müdürü Dr. Suphi Shaik, hasarlar sebebiyle doktorlarda panik olduğunu, kullanılamaz hale gelen yerler sebebiyle hastalarda hayati risk bulunduğunu duyurdu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

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