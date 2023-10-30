Erdoğan bizzat duyurmuştu: Türkiye Yüzyılı Ödülleri'ne skandal isimler damga vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi.

"EVLATLIK EDİNEN ERKEK BÜYÜTTÜĞÜ KIZ İLE EVLENEBİLİR"

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre Uludağ'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar tartışma yaratacak türden.

Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?” sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt vermiş; Uludağ, “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Diken'de yer alan habere göre ise Erdoğan’ın ödüle layık gördüğü bir başka isim ise Türk Tarih Kurumu’nun (TTK) eski başkanı Ali Birinci.

AA'daki habere göre "Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Birinci'ye, kurumun yayın satış mağazaları için alışveriş yapmak kamu zararına sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı davada 8 ay 10 gün hapis cezası verildi".

Birinci’nin cezası, ‘yargılamada gösterdiği pişmanlık‘ dolayısıyla ertelenmiş.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne bu yıl layık görülen isimler açıklamış, Ali Birinci ‘kültür’ kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Ajansı’nın (AA) 20 Mayıs 2015’teki haberine göre Birinci, TTK başkanıyken kurumun yayın satış bürosu için dükkan aldığı sırada kamu zararına sebebiyet vermiş.