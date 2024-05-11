Diyarbakır'da kayyum yönetimi, seçimden önce çikolata ve çereze 769 bin TL harcamış

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, seçimlerden kısa bir süre önce "temsil ve ağırlama giderleri" adıyla 769 bin TL çerez, çikolata ve içecek aldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, kayyum yönetiminde yapılan harcamaların detayları paylaşılmaya devam ediyor.

Belediyede borç tespitine dair çalışmalar devam ederken, seçim öncesi "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri" adı altında yüzbinlerce TL harcama yapıldığı belirlendi.

Amida Haber'de yer alan habere göre; ocak ayında "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon" için 250 bin 26,32 TL harcandığı belirtildi.

Harcama kalemleri ise şu şekilde sıralandı:

15 kilo ceviz, 18 kilo kaju, 3 paket çikolata, 10 adet kolonya (her biri 400 ml), 25 kilo Türk Kahvesi, 15 paket Nescafe Gold, 18 kilo Fındık, 20 paket çay, 5 kilo kahve kreması, 20 kilo dibek kahve, 18 kilo badem, 20 kilo Antep Fıstığı, 35 paket Çaykur çay, 20 paket sargılı şeker (her biri 5 kilo), 15 kilo çifte kavrulmuş lokum, 20 kilo menengiç kahvesi, 850 şişe meyve suyu, bin 500 soda, 60 paket bitki çayı ve 20 paket servis peçete (lux).

Şubat ve mart aylarında da aynı kilo ve adette benzer kalemlere iki ayrı harcama yapıldı. Şubat ayında 250 bin 586,85 TL; Mart ayında ise 267 bin 265,49 TL harcama yapıldı. Böylece toplamda 769 bin 876,66 TL çerez, çikolata ve içecek için ödeme yapıldı.