Diyarbakır'da kayyum yönetimi, seçimden önce çikolata ve çereze 769 bin TL harcamış

31 Mart seçimlerinden önce kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, seçimlerden kısa bir süre önce çerez ve çikolata için 769 bin TL'lik harcama yaptığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kayyum yönetimi, seçimden önce çikolata ve çereze 769 bin TL harcamış

Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, seçimlerden kısa bir süre önce "temsil ve ağırlama giderleri" adıyla 769 bin TL çerez, çikolata ve içecek aldığı ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, kayyum yönetiminde yapılan harcamaların detayları paylaşılmaya devam ediyor.

Belediyede borç tespitine dair çalışmalar devam ederken, seçim öncesi "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri" adı altında yüzbinlerce TL harcama yapıldığı belirlendi.

Amida Haber'de yer alan habere göre; ocak ayında "temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon" için 250 bin 26,32 TL harcandığı belirtildi.

Harcama kalemleri ise şu şekilde sıralandı:

15 kilo ceviz, 18 kilo kaju, 3 paket çikolata, 10 adet kolonya (her biri 400 ml), 25 kilo Türk Kahvesi, 15 paket Nescafe Gold, 18 kilo Fındık, 20 paket çay, 5 kilo kahve kreması, 20 kilo dibek kahve, 18 kilo badem, 20 kilo Antep Fıstığı, 35 paket Çaykur çay, 20 paket sargılı şeker (her biri 5 kilo), 15 kilo çifte kavrulmuş lokum, 20 kilo menengiç kahvesi, 850 şişe meyve suyu, bin 500 soda, 60 paket bitki çayı ve 20 paket servis peçete (lux).

Şubat ve mart aylarında da aynı kilo ve adette benzer kalemlere iki ayrı harcama yapıldı. Şubat ayında 250 bin 586,85 TL; Mart ayında ise 267 bin 265,49 TL harcama yapıldı. Böylece toplamda 769 bin 876,66 TL çerez, çikolata ve içecek için ödeme yapıldı.

Etiketler
kayyum Diyarbakır İhale
Erzurum Kitap Fuarı'nda, gazetecilerin kitaplarına satış yasağı! Erzurum Kitap Fuarı'nda, gazetecilerin kitaplarına satış yasağı!
137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar 137 bölümdür yayındaydı. TRT1'den Gönül Dağı için beklenmedik karar
Bakan Yardımcısı Sayan, Güneş patlamasına ilişkin yurttaşları uyardı Bakan Yardımcısı Sayan, Güneş patlamasına ilişkin uyarıda bulundu
QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var QNB Finansbank’ta mayıs promosyonu zamlandı. Emeklilere ek ödeme var
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı! Sinan Ateş için 'kahpe' dedi, Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!
Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber Ezgi Mola'dan hayranlarını üzen haber
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu! Aşk da kapılarını çalacak Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu!