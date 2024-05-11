Bakan Yardımcısı Sayan, Güneş patlamasına ilişkin yurttaşları uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Güneş yüzeyindeki patlamalar sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Yardımcısı Sayan, Güneş patlamasına ilişkin yurttaşları uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, Güneş yüzeyindeki patlamalar sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin paylaşım yaptı.

Son dönemlerde Güneş yüzeyindeki patlamalardan kaynaklanan jeomanyetik fırtına aktivitelerini yakından izlediklerini ifade eden Sayan, “Fırtınalar, uydu haberleşme sistemleri ile elektrik şebekelerini olumsuz etkileyerek, aksaklıklara ve kesintilere yol açabilmekte.” dedi.

“SAATLER SÜREN KESİNTİLER YAŞANABİLİR”

Sayan, bu fırtınayla ilgili yapılan bilimsel açıklamalara göre, uydu navigasyon sistemleri ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar meydana gelebileceğini bildirerek, bu durumun, saatler sürebilecek kesintilere sebep olmasının öngörüldüğünü aktardı.

Tüm gelişmeleri titizlikle takip etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

“Bakanlığımız, uydu sistemlerimiz de dahil olmak üzere haberleşme sistemlerimizin etkilenmemesi ve kusursuz çalışması için tüm aktörlerimizle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin haberleşme hizmetlerinde bugüne kadar herhangi bir aksaklık meydana gelmedi.”

Kaynak: AA

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