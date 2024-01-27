100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhiti İstanbul'da yakalandı

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı davasında arama kararı bulunan müteahhit Nurettin Özcan, Beyoğlu’nda rutin asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

100 kişiye mezar olan apartmanın müteahhiti İstanbul'da yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, müteahhit Nurettin Özcan’ın yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ocak saat 17.50 sıralarında Beyoğlu Galatasaray Meydanı-İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Kontrol noktasından geçen bir kişinin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şüpheliyi durdurdu. Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan (62) olduğunu tespit eden polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Şüphelinin, Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, 24 Ocak’ta “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

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