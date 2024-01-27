Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını paylaştı

Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler yapmaya devam eden Alper Gezeravcı, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye´nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke´nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı'dan yeni paylaşım - Resim : 1

İsrail Filistin'e saldırılarını sürdürüyor İsrail Filistin'e saldırılarını sürdürüyor
65 yaşındaki yurttaş isyan etti: Torunuma mama yapamıyoruz, şekerli su veriyoruz 'Torunuma mama yapamıyoruz, şekerli su veriyoruz'
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor Tahta kaşık kullanırken dikkat! Tehlikeyi birçok kişi görmezden geliyor
ÇOK OKUNANLAR
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!'
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi