Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Önce Kovaladı Sonra Öldürdü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. A.Ş, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta E.D'ye silahlı saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, A.Ş'nin saldırıdan önce silahla E.D'yi kovaladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA