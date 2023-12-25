Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinin Güzelköy Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarında bir kum ocağının inşası için örülen istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzen oldukları öğrenilen 2 işçi enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan A.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu duvarın altında kalan diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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