Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS katıldı. Avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Mehmet Özdemir, depremde bu sitede hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in amcası olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

4 Kişiye 17 Yıl 6'şar Ay Hapis

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda, 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.