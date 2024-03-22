10 ilde operasyon: Kişisel verileri sosyal medyada satan 13 şüpheli gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, vatandaşlara ait kişisel verileri sosyal medyada satan 13 şüpheli yakalandı.

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10 ilde operasyon: Kişisel verileri sosyal medyada satan 13 şüpheli gözaltına alındı

Vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirildi. Polis, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda dijital materyale el koydu.

Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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