Sendikaya üye oldukları için işten atıldılar: Borusan Lojistik işçileri direnişte

Borusan Lojistik’in Bursa Gemlik’te bulunan Gemlik Port limanında Liman-İş sendikasına üye oldukları gerekçesiyle 4 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, İş Kanunu’nun 25/II. maddesine denk gelen 42-50 arasındaki kodlarla işten çıkarıldı.

Bugün fabrika önünde iş bırakan işçiler işten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptı. Eylemde, "İşçiyiz haklıyız, kazanacağız!", "Sendika hakkımız, söke söke alırız!" sloganları atıldı.

İSRAİL'E BORU TAŞINIYOR

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da işçilerin yaşadığı hak kaybını Meclis gündemine getirdi. Bayhan, “Bakanlığınıza bağlı müfettişler işverenin tek taraflı bildirimi ile tazminatsız işten çıkarmaya yol açan işten çıkış kodlarının kullanımını denetlemişler midir?” diye sordu. Bayhan, çıkış kodunu keyfince bildirme yetkisi eline verilen patronların bu gücü işçilere karşı sendikal örgütlenmenin de önünü kesmek üzere kullandığını vurguladı. İşçilerin baskı, tehdit ve mobbing yoluyla yıldırılmaya çalışıldığını ifade eden Bayhan, “Sendikal örgütlenme sürecinde işçilerin fiilen örgütlenmelerini engelleyen düzenleme ve uygulamalara dönük olarak Bakanlığınız bir denetleme ve soruşturma süreci başlatmış mıdır?” sorusunu Bakan Işıkhan’a yöneltti.

Bölgenin en hızlı ve verimli limanı olmakla övünen, liman kapasitesini artırma projeleri ile gündemde yer tutan ve 2023 yılını 684 milyon dolar ciro ile kapattıklarını ifade eden Borusan Lojistik’te çalışan işçilerin ağır çalışma koşulları, mobbing ve işten çıkarmalarla boğuştuğuna dikkat çeken Bayhan, Gemlik Limanı'nın İsrail’e üretilen boruları taşımak için kullanıldığının da altını çizdi.

"İŞÇİLER 12 SAATİN ÜZERİNDE GECE MESAİSİ YAPIYOR"

Gemlik Limanı'nda çalışan işçilere İş Kanunu ile çelişecek şekilde 12 saatin üzerinde gece mesaisi yaptırıldığına ve dinlenme olmaksızın sonraki vardiyada çalışmaya devam ettirildiğine değinen Bayhan, bu durumun işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini artırarak olası yaralanma ve iş cinayetlerinin de önünü açtığına değindi. Bayhan, “Bakanlığınız 4857 sayılı İş Kanunu’nun 104. maddesi gereğince Borusan Lojistik’e bağlı Gemlik limanına gece çalışması için bir ceza, yaptırım ya da hukuki bir işlem uygulamış mıdır?” diye sordu.