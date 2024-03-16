5 ilde ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen ‘jetlag’ operasyonunda, kendini polis ya da savcı olarak tanıtan ve “Hakkınızda terör örgütü soruşturması var” diyerek vatandaşı dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde ‘Jetlag’ operasyonu: 18 gözaltı

Polis, dolandırıcı şebekesinin mağdurları arayarak, “operasyon yapılacak”, “paralarınızın seri nosu alınacak”, “hesabınızı FETÖ ele geçirdi”, “adınıza hesaplar açıldı”, “örgüt, adınıza kimlik çıkarttı” türünden yöntemlerle ikna ettiğini belirledi. Şebekenin sürekli hat değiştirdiğini öğrenen polis, şüphelileri 2 aylık teknik takip ederek ‘jetlag’ adı verilen operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Operasyonda Diyarbakır’da 6, İstanbul’da 4, Mersin’de 3, Şanlıurfa’da 3, Ankara’da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

JETLAG KURYE

Öte yandan, polis, mağdurları kandırarak para vermeye ikna eden şüphelilerin parayı ‘eldenci’ diye tabir edilen kuryeye aldırdığını, Şanlıurfa’dan Ankara’ya, sonra İstanbul’a uçakla giderek mağdurdan parayı aldığını tespit etti. Aktarma yaparak şüphe çekmemeye çalışması ise polisin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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