Aydın'da ekipler harekete geçti, uygulandı: Kimlik bilgilerini bildirmeyene ceza!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde bulunan bir işletmede çalışan toplam 4 şahsın Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne (KBS) girişlerinin yapılmadığını tespit etti.

İşletme sahibi hakkında 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 17. Maddesi kapsamında işletme sahibine toplam bin 68 TL idari para cezası uygulandı.

KİMLİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (KBS) NEDİR?

Kimlik Bilgilendirme Sistemi (KBS), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 18.04.2017 tarihinden beri aktif olarak kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, konaklama tesislerinde konaklayan ve çalışan kişilerin kimlik bilgilerini elektronik ortamda anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmeyi amaçlamaktadır.

KİMLİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NİN AMACI

Kimlik Bilgilendirme Sistemi'nin (KBS) temel amacı, kamu güvenliğini artırmak ve suçlarla mücadeleyi kolaylaştırmaktır. Sistem, otellerde, pansiyonlarda, kamp alanlarında ve diğer konaklama tesislerinde kalan kişilerin kimlik bilgilerini anında yetkililere bildirerek, olası suçluların takibini ve yakalanmasını kolaylaştırır.

KİMLİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NİN KULLANICILARI

KBS'nin kullanıcıları, konaklama tesislerinin sorumlu işleticileridir. Bu kişiler, tesislerine gelen tüm konaklayan ve çalışanların kimlik bilgilerini sisteme kaydetmek zorundadır.

KİMLİK BİLGİLENDİRME SİSTEMİ'NE BİLDİRİM YAPMA

Kimlik Bilgilendirme Sistemi'ne bildirim yapma işlemi, internet üzerinden üzerinden yapılmaktadır. Tesis sorumluları, sisteme giriş yaptıktan sonra konaklayan ve çalışanların kimlik bilgilerini manuel olarak veya barkod okuyucu kullanarak kaydedebilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem