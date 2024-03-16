Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan daha hapis istemi! 8 yıla kadar...

Sosyal medyada yaptığı 'görgüsüzce' paylaşımlarla fenomen olan ve ardından kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti için bir hapis cezası daha istendi.

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Dilan ve Engin Polat çiftine bir suçtan daha hapis istemi! 8 yıla kadar...

İstanbul Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada, azmettirici oldukları iddiasıyla Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

TRT Haber’in aktardığına göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'te motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma tamamlandı.

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Hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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Dilan Polat Engin Polat Savcı İstanbul
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