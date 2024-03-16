Uşak'ta şehir içi otobüslerde yeni dönem resmen başladı!

Uşak'ta şehir içi otobüslerde yeni dönem resmen başlarken, kartlı sistem kurulumu başladı. Otobüslere takılan validatörlere, Uşak Kart'ın yanı sıra NFC ve QR kod ile de ödeme sağlanabilecek.

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Uşak'ta şehir içi otobüslerde yeni dönem resmen başladı!

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kartlı sistem için validatör cihazlarının otobüslere takılmaya başlandığını duyurdu.

Kentteki bir otobüsten fotoğraf paylaşan Çakın, "Kartlı sistem cihazları araçlara takılmaya başlandı" dedi.

UŞAK KART NEDİR?

Uşaklılar, mobil uygulama üzerinden otobüslerinin nerede olduğunu, duraktan geçen otobüs hatlarını ve kaç dakika içerisinde durakta olacağını görebilirken aynı zamanda mobil uygulamadan, web sitesinden ve belirlenen bayilerden kartlarına dolum yapabilecekler.

Uşak'ta şehir içi otobüslerde yeni dönem resmen başladı! - Resim : 1

Otobüslere takılan validatörlere, Uşak Kart’ın yanı sıra NFC ve QR kod ile de ödeme sağlanabilecek. Kart çeşitleriyse öğrenci, tam ve serbest kart olarak kullanıma sunulacak.

Ayrıca vatandaşlar, web sitesi üzerinden açtıkları hesap aracılığıyla sahip oldukları Uşak Kart'a ilişkin işlemleri takip edebilecek. Öte yandan Uşak Kart kullanıcıları, kartın kaybolması durumunda içinde bulunan bakiyeyi site aracılığıyla yeni kartına aktarabilecek.

UŞAK KART NASIL TEMİN EDİLECEK?

Validatörlerin kurumu tamamlandıktan sonra vatandaşlar online işlemler ile başvuruda bulunarak kartlarını temin edebilecek. Bunun yanı sıra, web sitesi üzerinden en yakın kart dolum noktalarını görebilen vatandaşlar ayrıca belirlenen noktalarda kartlarını kişiselleştirebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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