Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı! Toplam 4,8 milyar lira

Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA