Diyarbakır Barosu'ndan Narin Güran Cinayeti Davası Açıklaması

Diyarbakır Barosu, 7 Kasım'da başlayan ve üç gün süren Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması sonrasında yaptığı açıklamada, davayı sonuna kadar takip edeceklerini ve Narin'e verilen sözün arkasında duracaklarını vurguladı. 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra, 8 Eylül'de cesedi bulunan Narin'in davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BARO DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Baro, soruşturma sürecinden bu yana oluşturulan özel bir komisyonla davayı yakından izlediklerini ve bu komisyonda deneyimli avukatların yer aldığını belirtti. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de duruşmada hazır bulunduğu aktarıldı.

Baronun açıklamasına göre, tensip duruşmasında, baronun katılma talebi kabul edilmiş ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Baro, Narin dosyasında maddi gerçeğin açığa çıkarılmasını, fail veya faillerin tespit edilmesini ve adaletin sağlanmasını öncelikli hedef olarak gösterdi.

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKANA KADAR MÜCADELE EDİLECEK'

Duruşma sürecinde fiziki koşullar zaman zaman yetersiz kalsa da, meslektaşlarının sağduyusu sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Diyarbakır Barosu, Narin'e adalet sağlamak amacıyla yürüttükleri hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ve bu süreçte destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Narin'in aile bireyleri olarak kabul edildiğini ve maddi gerçekler ortaya çıkana kadar mücadelelerinin devam edeceğini kamuoyuna duyurdular.

Diyarbakır Barosu'nun açıklaması şöyle:

21 Ağustos 2024 tarihinde kaybettirilen ve 8 Eylül 2024 tarihinde cansız bedenine ulaşılan Narin'in Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasının ilk duruşması 07.11.2024 tarihinde başlamış ve 3 gün sürerek 09.11.2024 tarihinde gece saatlerinde sona ermiştir. Yapılan tensip duruşmasında Baromuzun katılma talebi ile bir kısım tevsi tahkikat taleplerimiz kabul edilmiş olup, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.

Soruşturma aşamasından itibaren Narin'in dosyasının takibi için Baromuzun merkez ve komisyonlarında çalışan ve benzer davalarda tecrübe sahibi olan avukatlarla bir araya gelinerek komisyon oluşturulmuştur. Davanın ilk duruşmasında da Diyarbakır Barosunu komisyon üyesi avukatlar temsil etmiştir. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri de ayrıca duruşmada hazır bulunmuştur.

"HAK ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duruşmaya yoğun bir katılım olduğundan duruşma salonunun fiziki koşulları zaman zaman yetersiz kalsa da meslektaşlarımızın sağduyusu ile sorun yaşanmaması için büyük bir özen gösterilmiştir.

Öncelikli amacımız Narin dosyasında maddi gerçeğin açıkça ortaya çıkarılması, fail/faillerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasıdır. Çocukların üstün yararı önceliğiyle çocukların korunması ve haklarının ihlal edilmemesi için Diyarbakır Barosu olarak mücadelemiz sürecektir. Diyarbakır Barosu, adalete ulaşmak için üstlendiği misyondan aldığı güçle hak ihlaline uğrayan her yurttaşımızın hakkını aramaya ve yanlarında olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle; kamuoyunun vicdanını yaralayan Narin dosyasının duruşmasına katılım çağrımıza cevap vererek bizlere destek sunan ve bizleri yalnız bırakmayan başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere tüm Barolara, tüm meslektaşlarımıza, tüm sivil toplum örgütlerine, siyasi parti temsilcilerine, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine ve basın emekçilerine teşekkür ederiz.

Diyarbakır Barosu olarak, Narin'i aile bireyimiz olarak kabul ettiğimizi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki süreç tamamlanıncaya kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.

NARİN’E VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDA DURMAYA VE DAVAYI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ. pic.twitter.com/3VWUT5FCwJ — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) November 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem