Malatya'da İş Cinayeti! İskele Çöktü, 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da bir 11 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. Feci olayda 2 işçi hayatını kaybetti.

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Malatya'da İş Cinayeti! İskele Çöktü, 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Malatya'da İş Cinayeti! İskele Çöktü, 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi. İşçilerin cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da İş Cinayeti! İskele Çöktü, 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

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