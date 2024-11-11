ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 16 Yaralı

ABD'de Tuskegee Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

ABD'de Üniversiteye Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 16 Yaralı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti. Aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 16 yaralı hastaneye kaldırılırken, kolluk kuvvetleri bölgeyi kontrol altına aldı.

Yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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