Dışişleri'nden Teröre Karşı Irak'la Ortak Mücadele Mesajı

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi sürerken Dışişleri'nden PKK'ya karşı Irak ile ortak mücadele mesajı geldi.

Dışişleri'nden Teröre Karşı Irak'la Ortak Mücadele Mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Keçeli, 2 Irak askerinin PKK terör örgütü tarafından öldürülmesine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk’ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirten Keçeli, Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diledi.

Keçeli, "PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Irak'ın Duhok kentinde dün terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 Irak sınır muhafız gücü askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı
Hatay'da 16 Daireli Bina Boşaltıldı Hatay'da 16 Daireli Bina Boşaltıldı
Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar Birçok Gezginin Tercih Ettiği 3 Vizesiz Ülke! Akın Akın Ziyaret Alıyorlar
İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar
AKP'li Hamza Dağ'dan 'Gezi' Çıkışı: 'Bu İşi Organize Edenler Her Zaman Yargılanmayla Karşı Karşıya' Yeni Yargılamalar Kapıda mı?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Büyük Ters Köşe' Diyerek Açıkladı: Gram Altında Kritik Tarih Belli Oldu Gram Altın İçin Açıkladı, 'Temmuz'dan Önce Gelecek'
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin Bozulmuş Soda Meğer Kendini Böyle Ele Veriyormuş: Sakın İçmeyin
Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor Zeytinin Tüm Acısını Alan Tüyo: Acılıktan Eser Kalmıyor, Aylarca Taze Duruyor
Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar Şubat Ayı Bu Burçların Ayı Olacak: Para, Kariyer, Şans... Turnayı Gözünden Vuracaklar