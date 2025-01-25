AKP'li Hamza Dağ'dan 'Gezi' Çıkışı: 'Bu İşi Organize Edenler Her Zaman Yargılanmayla Karşı Karşıya'

ID Danışmanlı şirketinin sahibi Ayşe Barım’ın "Gezi Parkı eylemlerini planlayanlar arasında olduğu ve şirketine bağlı oyuncuları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği" iddiasıyla, ‘darbeye teşebbüs’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Barım’ın Gezi’nin üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından tutuklanmasıyla tartışmalar yeniden alevlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sürecin takipçisi olacaklarını açıklamasına, AKP’li Hamza Dağ’dan yanıt geldi.

AKP İzmir Kadın Kolları 7’inci Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Dağ, "Bugün Gezi olaylarından dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP Genel Başkanı, İzmir'de Gezi olaylarından dolayı rahatsızlıklarını dile getirip, 'Sürecin takipçisiyiz' demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar kalacağını mı zannetti?

Hukuk, zamanı geldiğinde tabii hesabını soracak. O günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya'da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler, bugün deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılanıyorsa, zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman yargılanma ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıkça sorulmuşsa bundan sonra da hukuk önünde sorulmaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barım hakkında başlangıçta sektörde ‘tekelleşme’ iddiasıyla soruşturma başlatılırken daha sonra "Gezi Parkı eylemlerini planlayanlar arasında olduğu ve şirketine bağlı oyuncuları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği" iddiasıyla bir soruşturma daha başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Barım gözaltına alınırken, Barım’ın menajerliğini üstlendiği pek çok oyuncu da ifade vermek üzere savcılığa götürülmüştü.

Kaynak: DHA