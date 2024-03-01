Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla İsrail hükümetinin Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorunda olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı: İsrail katliama son vermelidir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde açılmış olan soykırım davasını yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti’nin tüm üyelerinin, Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü er veya geç adalet karşısında hesap vereceğine inanıyoruz. İsrail Hükümeti, Gazzelilere ayrım gözetmeksizin, sistematik ve bilinçli şekilde uyguladığı katliama son vermek zorundadır” ifadelerine yer verdi.

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